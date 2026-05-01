クロフォードが来日ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体防衛戦が2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が挑戦する大注目の一戦が行われるタイミングで、海外のレジェンドボクサーが来日。日本ファンも驚きの声をあげている。日本ボクシング史に残るビッグマッチがいよいよ目前に迫った4月30日、ネット上のボクシングファンが騒然となった。インスタグラムのスト