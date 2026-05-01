Android Auto版のGoogleマップにおいて、ナビゲーション中に表示される道路名のラベルを従来より大きくするアップデートが順次ロールアウトされています。 ↑いま通っている道の名前が大きく表示されるようになる（画像提供／Ed Wingate／Unsplash）。 これまでもGoogleマップは道路沿いに名称を表示してきましたが、次の右左折地点を除けば、その文字は非常に小さなものでした。今回のアップデート適用後、自らのルート上の