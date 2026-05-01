皆さんは、過去の選択に対して「あの時こうしていれば」と後悔した経験はありませんか。時間が経ってもふとした瞬間によみがえり、落ち込んでしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人I子が、息子の受験をきっかけに自分の過去と向き合い、両親の言葉に救われたエピソードをお届けします。 息子が高校受験に合格 I子は40代の主婦で、高校受験を控えた息子を支えてきました。結果は見事、第一志望校に合格。発