航空自衛隊百里基地が4月21日、公式インスタグラムを更新し、F2戦闘機の「吊り下げ訓練」の画像を公開した。 【写真】まるで特撮の裏側みたいワイヤーで吊られるF２ 「#百里基地 に新しく100tクレーンと航空機収容トレーラが配備され、新しい機材を使用した航空機吊り上げ訓練を行いました。」と報告。F2戦闘機にワイヤーをかけてクレーンで吊り上げ、特殊なトレーラーに乗せる