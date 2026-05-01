男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで発表。「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と心境をつづった。最後の大会は、まだ決めておらず「残りの試合も、一瞬一瞬を