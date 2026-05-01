タレントや女優として活動する小笠原まゆ（２７）が、大ファンの中日ドラゴンズを応援する姿をアップした。１日までに自身のインスタグラムを更新し、２８日のＤｅＮＡ戦をバンテリンドームで現地観戦したと報告し「３−０で４連勝どらほー！！！！！」と大興奮。「ドリームカプセルスペシャルゲームということで都築社長が始球式を務められました！球走ってましたよ！ナイスピッチングでした！！」。興奮が止まらず「前回