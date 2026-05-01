道内屈指の観光地が現場…ということもあって、この1週間、大変注目されたこの事件。鈴木容疑者の供述から事件のこれまでの経緯を振り返ります。大きな口を開けるカバの世話をする男。4月30日夜に逮捕された旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者33歳です。（鈴木達也容疑者）「カバの歯はすごくかたい。触ってもらったら分かるけど、ものすごくかたいので切るのにだいたい3か月くらいかかりますね」鈴木容疑者は主にレッサーパ