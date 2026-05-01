十勝の幕別町の交差点で、乗用車同士が衝突する事故があり、20代の男性が、意識不明の重体です。事故があったのは、幕別町札内共栄町の交差点です。4月30日午後7時ごろ、直進していた乗用車が対向車線から右折してきた乗用車と衝突し横転しました。この事故で直進の乗用車を運転していた20代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は、右折した乗用車を運転していた中田勉容疑者89歳を過失運転致傷の疑いで逮捕