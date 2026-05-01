F1は参戦チーム数拡大を狙っているとされる(C)Getty Images中国の大手自動車メーカー、BYDが将来のF1参入を検討しているとスポーツメディア「Sportmediaset」などが伝えた。同社のステラ・リー（李柯）執行副社長が24日に開幕した北京自動車ショーで「上海で（F1の運営会社CEOの）ステファノ・ドメニカリ氏と会った。良好な関係を維持しており、定期的に連絡を取り合っている。当社の技術を試す絶好の機会だ」と語った。【動画