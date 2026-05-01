山下智久（41）が30日、東京国際フォーラムで行われた主演の「映画正直不動産」（川村泰祐監督、5月15日公開）完成披露試写会に登壇した。撮影中、あまりにハードで「台本を破りそうになったことがあった」と笑顔で振り返った。演じる永瀬財地は、ウソをつこうとすると強烈な風が吹き本音しか言えない、不動産会社の営業課長代理だ。社長役の草刈正雄（73）から「風が吹いた後、のたうち回って、すごいセリフをしゃべる。見事に