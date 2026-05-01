「なぜ銀行は預金に金利を乗せてくれるの？」「銀行って、それぞれ好きに金利を決めているんですか？」……マネー知識ゼロの編集者が抱いた素朴な疑問に、元国税専門官でお金関係に詳しい小林義崇氏が答える。※本稿は、元国税専門官ライターの小林義崇『超改訂版すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。なぜ銀行は利用者の預金に金利をつけるのか梅田直希サンマーク出版編集部