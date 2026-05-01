国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のノミネート作品発表会が4月30日、都内で開催された。63部門のノミネート作品とアーティストが発表され、最優秀楽曲賞候補にガールズグループHANAの「Blue Jeans」、シンガー・ソングライター米津玄師の「IRIS OUT」、サカナクションの「怪獣」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中−On The Way」、ダンスボーカルグループM！LKの「好きすぎて滅！」が選出された。米津玄師は最