スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日はアイルトン・セナにまつわる連載です。F1特集セナから20年後の世界中嶋悟F1レーサーのアイルトン・セナがレース中の事故により34歳でこの世を去ってから、32年が経とうとしている。あれから、F1というモータースポーツはどのように進化を遂げ、どのように発展してきたのか。そしてあの頃から何が変わって、何が変わらないままなのか。セナ没後20年の節目に当時を知るドライバ