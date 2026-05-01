LE SSERAFIMのウンチェが、大人びた表情でファンを魅了した。ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】腰までざっくりと…ウンチェ、“透けコルセット”衣装公開された写真には、音楽番組のステージ衣装をまとったウンチェの姿が収められている。ウンチェは、腰回りに大胆なカッティングが施されたシースルーコルセットと白いチューブトップを合わせたスタイリッシュな装いを披露。高めの位