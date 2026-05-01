読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアイドルを応援する“オタ友”と意気投合し、一緒にライブへ参戦することになった主人公。しかし、楽しい思い出の裏には、思いもよらない裏切りが隠されていました...。“推し活”をめぐるトラブルは、今後の参考になるかも...！意気投合した友人を誘って、待望のライブへ♡私には、大好きなアイドルを応援するなかで知りあい、意気投合した友人がいました。“推し”の