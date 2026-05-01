【ニューヨーク＝平沢祐】男子テニスの元世界ランキング４位で、２０１６年リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得した錦織圭（ユニクロ）（３６）が４月３０日（日本時間５月１日）、今季限りで現役引退すると自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。近年は故障に苦しんでいた。錦織は「トップの舞台に立ち、トップ１０という場所までたどり着けたことは、自分にとって大きな誇りです」「これまでのすべてを振り返ったとき、