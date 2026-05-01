きょうは広い範囲で雨や風が強まって、荒れた天気になりそうです。特に、関東は昼ごろにかけて大雨のおそれがあります。西日本や東日本を中心に、いったん晴れ間が出ても天気の急変にご注意ください。【雨風強まる 天気急変にも注意】二つの低気圧が発達しながら進むため、東日本や北日本にも雨雲が広がります。午前中は関東を中心に大雨のピークで、激しい雨が降りそうです。道路の冠水などに注意が必要です。午後は東北の太