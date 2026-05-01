◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）巨人に逆転勝利し、開幕以来のカード勝ち越しを決めた広島。試合後のヒーローインタビューには、逆転3ランを放った4番・坂倉将吾選手が登場しました。巨人の先発・ウィットリー投手には6回を無安打に抑えられるなど、7回まで無得点としていた広島。それでも8回には、4番手・ルシアーノ投手の前に2つの四球などで2アウト1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった坂倉