俳優の柳沢慎吾さん（64）が4月30日、『セーラー服と機関銃 4K デジタル修復版』先行上映会【緊急舞台挨拶】に登場。映画の撮影秘話を明かしました。イベントで当時の思い出を聞かれた柳沢さんは「大阪のイベントに行ったら中止になったんですよ」とコメント。続けて「映画館の前が（人で）すごくなっちゃって。中止になったの」と当時の人気っぷりをうかがわせました。さらに「（薬師丸ひろ子さんが）東京のイベントのときにね、