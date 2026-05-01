未開通の背景は「土地の明け渡しをめぐるトラブルの長期化」1966年に事業化が決定し、60年たった今も開通していない東京都・世田谷区の区道「恵泉通り」について、ようやく開通の目処が立ったことが明らかになりました。では、なぜこれほど長い期間、開通できなかったのでしょうか。世田谷区は2026年4月23日、世田谷区の区道について、再来年４月以降にすべての区間で開通する目処が立ったことを区議会で明らかにしました