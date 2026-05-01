たった数秒で「通行止め」 しかも“規制無視”も減少NEXCO中日本 金沢支社は2026年4月24日、公式SNSを更新。「エアー遮断器」の整備を進めていると投稿し、その様子を動画で公開しました。いったいどのような技術なのでしょうか。高速道路は、事故や災害などにより、急遽通行止めになることがあります。ただし、通行止めの規制を行うには、現地にパトロール隊員を派遣して、パイロンや標示板を設置し、本線を封鎖する必要