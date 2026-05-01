ネット上の世論工作が問題化する中、「文春オンライン」の報道が波紋を広げている。昨年秋の自民党総裁選において、高市早苗総理の陣営が、他候補を中傷する動画を作成したと報じたのだ。高市総理は関与を否定しているというが、仮に事実であれば総裁選の公平性を揺るがす大問題だ。実は、その“告発者”は「サナエトークン問題」のキーマンでもあり――。 【画像】公開から10日足らずで再生数が1億回を超