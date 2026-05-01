北海道ガスが2025年度の決算を発表しました。北海道ガスによりますと、2025年度のグループ全体の売り上げは約1745億円で、3期ぶりの増収となり、本業のもうけを示す営業利益は過去最高の164億3000万円となりました。最終的なもうけを示す純利益は、10.8％増加の115億2000万円です。新築家庭用の新規顧客の獲得や業務用の稼働拡大などで、ガスや電気の販売量が増えたことが主な要因としています。川村智郷社長は30日の会見で