男子テニスの錦織圭（36＝ユニクロ）が今季限りで現役引退すると1日、SNSで発表した。引退表明の全文は以下の通り。今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。小さい頃からテニスに夢中になり、「世界で戦いたい」という思いだけを胸に走り続けてきました。その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです。限界に挑