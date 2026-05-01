ドジャースは日本時間4月30日のマーリンズ戦を終えて、13連戦が終了。大谷翔平選手は“投手専念”の試合もありましたが、全13試合に出場しました。“投手・大谷”は、23日のジャイアンツ戦で1番投手兼DHとして出場し、6回無失点7奪三振の好投。リリーフ陣が打たれ、チームは敗れました。そこから今季初の中5日で29日マーリンズ戦に投手専念で出場。6回2失点も打線の援護がなく、今季初黒星となりましたが、9奪三振を奪う力投でした