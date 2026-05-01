進行した「前立腺がん」を対象とした新しい治療法 鹿児島大学病院は2026年5月13日から、進行した前立腺がんを対象とした新しい治療法「PSMA標的治療」を始めます。 放射性薬剤でがん細胞を「内側から」攻撃する治療方法で、従来の放射線を外部から照射する治療とは全く異なるアプローチが特徴です。 日本では2025年9月に承認されたばかりの新しい治療法で、手術が困難な進行期の患者にとって、「大きな希望となる治療