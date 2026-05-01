「アニメクラシックス ANISON Fire FES」に公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ変幻自在のヒロインズ!!! 名作アニメの音楽と映像、そして花火が融合するエンターテインメント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」。その公式コスプレイヤーとして結成された「Team クラ・コス」のメンバー、花咲楓香・波崎天結・成瀬いなが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登