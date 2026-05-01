攻略POINT 【１勝クラス組】買えるのは前走1800Мの１着馬だけ 今後の伸長が期待できる１勝クラス組を精査。 まず前走距離別では、1400М［0・0・1・18］、1600М［0・0・2・15］、1800М［1・2・3・21］と極めて分かりやすい結果が出ている。 また前走着順別では、前走１着［1・2・6・49］、前走２着以下［0・0・0・6］とこちらも非常に明解。 【前走人気】ズバリ、穴馬は前走⑥～⑨人気の馬