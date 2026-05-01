前作公開当時の日本版ポスター 池田美優（みちょぱ）、押切もえ、神田愛花が４月30日、都内で行われた、映画『プラダを着た悪魔２』（５月１日公開）公開前夜祭に登壇した。押切はこの日、美デコルテが映える赤のドレス姿で登壇した。2006年の前作公開当時、実は日本版ポスターの脚のモデルを担当していたという押切。「ここからキャリアが変わった部分もあったので、こうして皆さんの前に20年後に現れることができ