昨年9月、アップルが発売したiPhone「17」シリーズと「エア」＝東京都渋谷区【ニューヨーク共同】米アップルが4月30日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比19％増の295億7800万ドル（約4兆6千億円）だった。売上高は17％増の1111億8400万ドル。主力のiPhone（アイフォーン）販売が好調で、中国市場でも需要が伸びた。アイフォーンの売上高は22％増の569億9400万ドルだった。生成人工知能（AI）機能を求める顧客の