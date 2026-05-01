レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）が、いわゆる“GOAT論争”について言及した。現地メディア『ESPN』が公開したインタビューの中で、レブロンは“神様”マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）との比較について、自身の見解を語っている。 レブロンは「少なくとも、背番号23を着てプレーすることで、彼を誇らしく思わせることができていたらいいな」と語った上で、