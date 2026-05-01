[4.30 ECL準決勝第1戦 シャフタール-クリスタル・パレス]クリスタル・パレスのMF鎌田大地が30日、UEFAカンファレンスリーグ準決勝第1戦シャフタール戦に先発出場し、1-1で迎えた後半13分に勝ち越しゴールを決めた。鎌田にとってはこれが今季の公式戦初ゴール。ECL準決勝という重要な一戦で、クラブ史上初の欧州タイトルに大きく弾みをつける千金弾となった。大会史上最速の開始21秒で先制点を奪うも、後半開始早々に同点に追い