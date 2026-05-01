イギリスのNothing Technologyは4月中旬、新型スマートフォンの『Phone (4a)』および『Phone (4a) Pro』を日本国内で発売すると発表した。 （関連：【画像】会場内には女性ファンの姿も） 本発表にあわせてNothing Japanは、都内で新製品発表イベント「NOTHING 2026 SPRING UPDATE」を開催し、報道関係者・インフルエンサー向けに新スマホを披露したほか、同社のファンコミュニティ向けにも同様のイベントを実施