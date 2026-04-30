テキスタイルレーベル「ユキ フジサワ（YUKI FUJISAWA）」が、CIBONE CASE（銀座）では初となるポップアップを開催する。期間は5月2日から17日まで。【画像をもっと見る】ユキ フジサワは、2012年にスタート。「記憶や時間、経年変化」をテーマに、ヴィンテージのニットや古着、レースなどをベースに、箔加工や染色、刺繍といった手仕事を通して一点物のプロダクトを再構築している。ポップアップのテーマは「Dear/From YUKI