「プーマ（PUMA）」が、「CELL GEO」モデルの新色を5月2日に発売する。プーマフラッグシップストアや一部取り扱い店舗および公式オンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】「CELL GEO」は、2026年1月に登場したプーマの新作シューズ。1990年代に誕生したプーマを代表するランニングテクノロジー「CELL」を現代のライフスタイルにフィットするデザインにアップデートした。素材は、レザーとスエード、バリスティックメ