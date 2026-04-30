「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、「ペルレ コレクション」の新作を発売した。ペルレ コレクションは2008年に誕生。ヴァン クリーフ＆アーペルを象徴するモチーフのゴールドビーズを主役に、1連または複数連に配列することで作品に丸みのあるボリュームを生み出している。【画像をもっと見る】今回の新作は、2022年に発表された5連モデルのペルレ リングをベースに3連のラインで構成。サイズが異な