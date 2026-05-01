北海道小樽市のスキー場で2025年12月、当時5歳の男の子がベルトコンベヤー式のエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、4月30日、第三者委員会が調査報告書を公表しました。これを受けてスキー場の総支配人は、「遺族には、筆舌に尽くしがたい苦しみと悲しみを与えてしまった」などと謝罪のコメントを発表しました。第三者委員会の調査報告書では、「現場責任者による安全装置の無効化」が事故の要因