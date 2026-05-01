◇プロ野球セ・リーグ広島3-2巨人（4月30日、東京ドーム）育成から支配下になった巨人のルシアーノ投手。大勢投手のコンディション不良もあり、8回を投げる投手としての白羽の矢が立ちました。この日は甘く入ったボールを広島の坂倉将吾選手に痛打され、逆転3ランを献上しましたが、杉内俊哉投手チーフコーチは責めることはしませんでした。「きょうは打たれましたけど、本人が一番ショックを受けているし、反省しているだろうか