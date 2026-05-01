4月8日、取材に応じる男子テニスの錦織圭＝フロリダ州ブラデントン（共同）【ニューヨーク共同】男子テニスで元世界ランキング4位の錦織圭（36）＝ユニクロ＝が今季限りで現役引退すると4月30日、自身の交流サイト（SNS）で発表した。「トップの舞台に立ち、トップ10という場所までたどり着けたことは、自分にとって大きな誇り」などと記した。錦織は2014年の全米オープンで日本勢初の四大大会シングルス準優勝。16年リオデジ