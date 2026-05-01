日本バスケットボール協会(JBA)は4月30日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ 2026』に向けたバスケットボール女子日本代表の第1次強化合宿招集メンバーを発表しました。郄田真希選手や渡嘉敷来夢選手らベテラン組やWNBAドラフト2026で指名を受けた20歳の田中こころ選手らが選出。3月のワールドカップ予選で選出外だった林咲希選手が登録されました。最年少は東京医療保健大学2年生の後藤音羽選手(19歳)が名を連ね