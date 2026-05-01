津田篤宏（ダイアン）とジェシー（SixTONES）の新ロケ番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、日本テレビにて本日5月1日24時30分と5月8日24時45分の2週連続で放送される。車のナンバープレートを見て、面白そうな旅に実際についていく、台本なしの旅番組だ。【写真】津田とジェシーがドライブ！『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』より旅の始まりは、海老名サービスエリア。“車のナンバープレ