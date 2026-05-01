大泉洋が、主演を務める10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）でクランクインを迎えた。箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を演じる大泉は「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込みを語った。【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書