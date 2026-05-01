元乃木坂46の与田祐希が4月30日、インスタグラムを更新し、オフショットを公開した。【写真】与田祐希、スタイル抜群の水着姿与田は「#君が死刑になる前に今夜第5話折り返しです！誰が真犯人でしょう。コメントで考察合戦、お待ちしております」とつづり、出演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）の告知とともに写真を投稿した。公開された写真には、ベッドにもたれかかりリ