「ＳＰＥＥＤ」上原多香子（４３）が、沖縄出身有名人のインスタグラムに登場した。３０日までにインスタで「タイラ製麺所監修『島辛そば』、おかげさまで発売から１年が経ちました！！この商品は、企画から完成まで１年半。ただのコラボ商品じゃありません。元ＳＰＥＥＤの上原多香子さんと僕、二人の『本気』が詰まったプロジェクトです」とつづったのは、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）で注目を集