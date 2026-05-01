SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは4月26日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン4位の大阪マーヴェラスが同2位のSAGA久光スプリングスに0-3（20-25、23-25、14-25）でストレート負け。昨季に続く連覇とはならなかった。ミドルブロッカーの23歳、サマンサ・フランシスは超難関大スタンフォード大を経て昨夏に来日。生まれ育った米国を離れ