◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手（３７）が１日の阪神戦（甲子園）で日米通算２０３勝を目指して今季５度目の先発に臨む。前日の４月３０日はキャッチボールなどで最終調整。「いつも通り」と平常心で猛虎打線と対峙（たいじ）する。阪神との対戦は今季２度目。４月１６日に同球場で先発し、６回７安打３失点で２勝目を挙げていた。打者それぞれへの理解は深まっているが、「そ