武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が３０日、滋賀県で行われた「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」のスペシャルトークショーに出演した。ウマ娘プリティーダービーで声優を務める亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）と共演した。アドマイヤテラの天皇賞・春など今週の競馬への意気込みについて「京王杯スプリングＣのヤブサメを含め、４日連