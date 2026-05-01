◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）第２ラウンドのスタート時間が１時間遅れると、大会事務局が発表した。降雨によるコース整備に時間を要しているためで、第１組は午前８時１０分から競技を開始する。４月３０日に行われた第１ラウンドでは、ツアー未勝利でプロ４年目の前田光史朗（ＡＣＮ）が１０バーディー、２ボギーの８アンダー６２をマークし単