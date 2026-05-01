4月21日、大分県の陸上自衛隊日出生台演習場で実弾射撃訓練中の10(ヒトマル)式戦車で暴発事故が発生。戦車搭乗員2名と安全係の隊員1名が死亡、操縦手1名が重傷を負うという痛ましいものとなった。【写真多数】砲弾の発射で「空間がゆがんだ」衝撃ショットも…この記事の写真をすべて見る（全32枚）時折しも日本政府が条件付きながら殺傷力のある武器の輸出を認めたばかり。すでに1週間が経過したが、いまだに事故原因は判明し