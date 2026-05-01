〈「高熱を吹き出し、装甲内を焼き尽くす」砲弾が破裂して3人死亡…自衛隊「10式戦車」と「戦車砲弾」とはいかなる武器か？《不肖・宮嶋が解説》〉から続く4月21日、大分県の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、戦車搭乗員2名と安全係の隊員1名が死亡、操縦手1名が重傷を負った事故。すでに1週間が経過したが、いまだに事故原因は判明していない。【画像】まさに地獄絵図…この記事の写真をすべて見る（全27枚）